微軟奪美國防部100億美元合約　亞馬遜大熱倒灶擬投訴不公 (18:05)

五角大樓為實行數碼現代化，擬推「聯合企業國防基建項目」（JEDI），藉以統合逾500個不同的雲端系統，務使整個軍事架構即使置身戰地或偏遠荒蕪之地，都能迅速獲取資訊數據，從而提升部署與行動效率。

亞馬遜擁有當今最全面、應用最廣的雲端運算服務平台Amazon Web Services（AWS），且已為中央情報局等美國政府部門提供機密伺服器，被視為多家投標公司之中的大熱門，但仍大熱倒灶。亞馬遜對投標結果直言「感到驚訝」，聲明道：「AWS在雲端計算獨佔鰲頭，要是純粹就產品比較作仔細評估，肯定有截然不同的結論。」有知情人士告訴路透社，他們考慮投訴。

特朗普以往多次批評《華盛頓郵報》做「假新聞」，遷怒其老闆、亞馬遜創辦人貝索斯，但國防部發聲明強調，招標過程公正、合法：「所有（報價）均獲公平對待，按照招標書指定的評估標準作評核。」微軟未有回應。

Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）估計，亞馬遜乃至別的公司會興訟挑戰國防部這份合約決定，不過今次決定已幫微軟的雲端業務大幅推高了市值：「這將對該公司的雲業務產生連鎖反應。」

（法新社/路透社/華爾街日報）

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