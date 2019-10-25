被揭違法贈選民食物帛金　日經濟產業大臣辭職 (21:04)

《週刊文春》等傳媒報道，菅原一秀2007年左右向所屬選區的選民送出哈密瓜、螃蟹等禮品。日前菅原在眾議院預算委員會表示，要調查是否存在由前秘書製作的贈禮名單。不過昨日（24日）出版的《週刊文春》再爆料，稱菅原就任內閣職位後，秘書曾以他的名義致送帛金給選區內的支持者。公職選舉法規定，政治人物禁止贈送金錢或物品給選區內的居民，又規定除非議員親自出席喪禮而親手送上帛金，政治人物的家屬或秘書以政治人物的名義致送帛金均屬違法。

菅原今早出席內閣會議後表示已提出辭職，稱不希望因為其個人問題導致國會審議工作停滯，或導致政府運作停頓。他亦對自己在任期中途辭職致歉。

57歲的菅原一秀是東京眾議員，當選6次；9月11日安倍晉三改組內閣時被起用為經濟產業大臣。NHK報道，菅原辭職後，安倍打算任用前地方創生大臣梶山弘志擔任經濟產業大臣。64歲的梶山屬自民黨，是茨城眾議員，2000年以來當選過眾議員7次，其父梶山靜六曾擔任內閣官房長官和自民黨幹事長等要職。

（中央社）

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