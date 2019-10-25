英國警方正核實貨車慘案遇難者身分　再拘捕兩人 (23:05)

《衛報》和《獨立報》等報刊登了該家庭公開的照片，顯示26歲女子Phạm Thị Trà My的樣貌和她向母親發放的死亡信息。該信息由該家庭一名朋友翻譯，發信息手機的暱稱是「女兒」，內容大意是「對不起母親，我的海外旅程沒有成功。母親，我很愛妳！我無法呼吸，將要死了……對不起，母親。」信息發放時間是39人被發現伏屍凍櫃前約3小時，發信息者自周三起已沒有再用該程式。該家庭表示，正向英國當局追查女兒是否死者之一。越南駐英大使館證實已接觸英國警方，以了解死者是否包括一名越南失蹤者，正等候消息。

【15:43】中國駐英國大使館昨晚（24日）發表聲明，表示已就23日於埃塞克斯郡的貨車慘案與英國警方取得聯繫，英國警方正核實遇難者身分，暫無法確認遇難者是否屬中國國籍。

駐英國使館發言人表示，大使館已派負責領事事務的公參抵達埃塞克斯郡，並與當地警方取得聯繫。

英國警方指出，在英國東南部埃塞克斯郡一個工業園區內的一輛貨櫃車發現39具遺體，該貨車在保加利亞註冊，貨車司機為一名25歲男性，來自英國北愛爾蘭，目前已因涉嫌謀殺被拘留。

有當地民眾為遇難者獻上鮮花，案發地瑟羅克區政府大樓亦下半旗。中國駐英國大使館公使銜參贊童學軍表示，中國駐英國使館高度重視這宗事故，正全力開展相關工作，亦與英國警方會晤，進一步了解核實相關情況。

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