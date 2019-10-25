彭斯表態支持香港示威者　籲北京尊重《中英聯合聲明》 (14:02)

彭斯提及《中英聯合聲明》，指北京近年加大對香港的干預力度，剝奪港人在「一國兩制」保障下擁有的自由和權利。他形容，香港是一個「活生生」的例子，顯示中國擁抱自由時可能會發生的情況。

彭斯說，當香港有數以百萬計的示威者上街時，美方是與香港的示威者站在同一陣線，亦受到啟發；他呼籲示威繼續以非暴力方式進行。他引述美國總統特朗普稱，若北京以暴力鎮壓解決事件，會令中美達成貿易協議更艱難。他表示，美方將繼續敦促中國克制，信守承諾，並尊重香港人民。

NBA球隊休斯頓火箭總經理莫利（Daryl Morey）早前因在Twitter上發表撐港言論，在中美間引起風波。彭斯批評NBA如獨裁政權全資擁有的「附屬公司」，未有為莫利辯護；他又指摘體育用品生產商NIKE，將火箭的商品從中國下架。但他強調美國並非意圖遏制中國發展，而是樂見中國崛起，希望與中國領導人建立具建設性的關係。

《環球時報》隨即發表社評〈彭斯講話的陳詞老調和些許變化〉，回應美國副總統彭斯發表的中國政策講話，表示彭斯對中國的描述和定性老調重彈，但新意在於對改善美中關係表達了相對積極的態度，強調美國不是要與中國脫鈎，希望兩國關係有一個美好未來。

社評指彭斯講話中對中國的攻擊重複去年講話的很多內容，如再次給中國扣上盜竊美國知識產權、軍事化南海、宗教壓迫、向美國企業和影視產業施壓，以及破壞美國的言論自由的帽子等。另外又在台灣、香港、新疆問題上污衊抹黑中國，干涉中國內政。

社評認為，中美關係緊張、貿易戰不斷升級對兩國的利益都造成了損害，中國不是美國用強硬政策能夠壓倒的，這一現實已在過去一年半中得到充分證明。美國的政治精英需要正視對華搞壓制能力的局限，做出推動中美關係朝着真正緩和的方向改善。彭斯說希望中國對改善中美關係不光落實在口頭上，社評認為這話更應該對華盛頓自己說。

（綜合報道）

逃犯條例 相關報道：

【水炮車射清真寺】警方：催淚水劑對人體不造成永久影響 顏色水無毒對人體無害

網民發起「和你返工」 舉手示意五大訴求籲繼續抗爭

【禁蒙面法】港示威浪潮持續 美國務院月初更新香港旅遊警示內容

英上議院通過無約束力動議 籲給港人第二公民身分與居留權

警曾稱藍水不含禁用CS 綠色和平化驗：或含毒溶液