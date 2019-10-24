孟加拉女生舉報校長性騷擾後被燒死　16被告判死刑 (15:56)

今年3月底，拉菲到警局投訴遭校長性騷擾，從外泄的影片顯示，當時警署署長向拉菲稱，事件「不是什麼大事」，警方其後拘捕了校長。但在性騷擾事件發生11天後，她被同學騙到學校天台，要求她就性騷擾事件銷案，拉菲拒絕，結果被人綁起並淋火水活燒。她身體八成燒傷，5日後在醫院去世。

拉菲的死觸發民眾怒憤，亦喚起人們關注性騷擾案件，孟加拉總理承諾會檢控所有涉案者。警方拘捕了18人，其中一人稱，是拉菲就讀學校的校長派他們作案，稱若拉菲拒絕銷案就殺死她。警方稱，部分被捕者是拉菲的同學，他們原計劃把事件偽裝成自殺，但由於綁住拉菲的頸巾被燒斷，拉菲成功逃走及被送院。

在孟加拉，強姦及性侵個案少有被起訴，拉菲事件發生後，當局下令逾2.7萬間學校成立委員會防止性暴力。今次案件只用了62天快速審訊便判刑，被告的律師稱會上訴。

（BBC／法新社）

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