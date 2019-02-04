【烏克蘭門】不滿民主黨彈劾調查閉門造車　共和黨逾20議員闖聽證會抗議 (14:33)

共和黨議員不滿民主黨人的彈劾調查閉門造車，要求調查過程更透明，讓他們取得近幾周聽證會的全部證詞。眾議院周三安排庫珀在國會的「敏感信息隔離設施」（SCIF）會議室閉門作供，但20多名共和黨議員突然硬闖進去。

該會議室設計能防止電子竊聽，未經許可進入違反眾議院規則，且共和黨議員還帶着手機進入，帶頭的眾議員蓋茨（Matt Gaetz）等人更在會議室內即時在Twitter發帖文，蓋茨寫道：「我帶領30多名同僚進入SCIF，（眾議院情報委員會主席）希夫（Adam Schiff）正進行秘密彈劾聆訊。」到了午飯時間，這班留在會議室的共和黨議員還叫了薄餅和快餐。

在擾攘一輪後，聽證會最後延遲了逾5小時才開始。民主黨人對共和黨的「突襲」感憤怒，認為這時作出這舉動並非巧合，因特朗普日前呼籲共和黨同僚「硬起來對抗」調查行動，但民主黨稱，他們會繼續其調查工作。

（法新社／衛報）

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