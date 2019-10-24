韓國法院批准逮捕前法務部長之妻 (09:59)

曹國上任法務部長僅5周即因家人醜聞而請辭。鄭敬心因涉嫌子女升學材料造假、參與私募基金運作被檢方調查58天後正式被批准逮捕；曹國也可能因此成為檢方的直接調查對象。

檢方21日以鄭敬心涉嫌為女兒升學偽造獎狀妨礙公務、利用內幕信息炒股、更換電腦硬盤藏匿證據等11項犯罪嫌疑提請法院批准逮捕。

在逮捕審查結束後，法院表示，鄭敬心涉及的犯罪嫌疑中相當一部分被查清，從截至目前的調查過程來看，鄭敬心有毁滅證據之虞，因此有必要逮捕她。檢方之後最長可逮捕鄭敬心20天，之後向她提出公訴。

隨着鄭敬心被批准逮捕，檢方將可能傳喚調查曹國。檢方認為，在鄭敬心涉及的嫌疑中，曹國很可能知曉並參與其中。特別是鄭敬心借用他人名義購買股票的資金一部分是從曹國的帳戶流出。2018年年初購買該股票時，曹國是青瓦台民政首席秘書，根據《公職人員倫理法》規定，曹國和鄭敬心都不可以作直接投資。另外，有關兩名子女在首爾大學公益人權法中心實習的證明造假疑惑，由於曹國當時隸屬該中心，檢方很可能會對曹國展開直接調查。

（韓聯社）

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