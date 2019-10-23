「一帶一路」漫畫被大馬列禁書　教育部下令學校回收 (22:29)

大馬內政部文告指出，《互利共贏的一帶一路》漫畫宣揚共產主義和社會主義意識形態，對共產思維散播錯誤和混淆的資訊，並含有支持和同情共產鬥爭的元素，會「引發讀者尤其是年輕一輩對大馬歷史的疑慮，進而質疑過去國家領袖在爭取獨立和發展國家的鬥爭和努力」。內政部認為，漫畫內容可能危害公共安寧、安全及令大眾恐慌，因而將之查禁，任何人若印刷、進口、製作、複製、出版、販賣、發行或持有該漫畫，即屬違法，最高可囚3年及罰款2萬令吉（約3.8萬港元）。

馬來西亞首相馬哈蒂爾也劃清界限線，表示不知該漫畫的內容策劃和流傳；在野黨則不斷抨擊分發漫畫背後的政治目的，終令警方介入，傳召合作編繪漫畫的馬來西亞檳城亞洲漫畫文化館館長丘光耀，與漫畫家張寶玲（筆名番茄）作供。

大馬教育部長稱，教育部從無准許學校等教育機構分發該漫畫；已下令教育部立即調查事件。

（中央社/星洲日報/當今大馬）

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