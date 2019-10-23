被指對中國申請人審查不足　瓦努阿圖檢視發放護照制度 (19:01)

瓦國的移民計劃費用相對低廉、手續簡單，而且其護照可免簽證進入129個國家或地區，吸引不少人申請，尤以中國人為主。計劃3年前推出至今為瓦國帶來逾2億美元（約15.6億港元）的政府收益，惟該國早前被指涉嫌繞過正常程序，將持有當地護照的中國公民引渡到中國受審，引起歐盟對計劃管制的憂慮。

瓦國外長列根瓦努（Ralph Regenvanu）接受《金融時報》訪問時，承認對申請入籍者缺乏精準審核，導致該國和其他國家的雙邊關係受負面影響，因此重新評估計劃非常重要，預計將於明年3月的大選前完成審查。

瓦國自2016年推行新移民計劃，只須在當地投資約15萬美元（約117萬港元）即可申請入籍。申請人可通過海外的指定機構辦理手續，甚至不需要踏進該國領土，最快一個月就能完成。其護照可自由進入歐盟及香港等地區，受不少中國內地公民青睞。當局至今已向外國人發放逾4000本護照，護照銷售佔去年政府收入的三分之一。

（金融時報/BBC/RNZ）

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