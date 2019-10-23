【英國脫歐】英國會否決快速立法　法德放風允短暫延期脫歐 (17:10)

「脫歐協議法案」是將脫歐協議從國際條約變成英國法律，授權英國政府批准該協議；為趕及本月底達成脫歐，政府提交「快速通過時間表」議案，建議3天內密集辯論脫歐協議法案以期盡快投票通過。前者以329對299票通過二讀，後者以322對308票被否決。約翰遜在表決後堅持英國仍應在10月31日脫歐，但他說會等候歐盟領袖的回應。

英國國會表決後，歐洲理事會主席圖斯克稱，他會向歐盟領袖建議支持延期脫歐，但沒說會延期多久。法國歐洲事務部長德蒙沙蘭（Amelie de Montchalin）周二表示，對「技術性」延遲英國脫歐限期數日持開放態度，但排除延期以讓英國爭取時間再談判脫歐協議。德國外長馬斯（Heiko Maas）今日表示，若出於正確的政治原因，德國對短期延長英國期限脫歐持開放態度，「若推遲兩至三周，以允許英國議員以合理的方式實施批准脫歐法案，我認為這不是問題」。

英國國會上周六（19日）通過「利凱輝修訂案」，規定下議院須先通過落實脫歐的立法程序，才可批准約翰遜的新脫歐協議生效，這導致啟動《彭浩禮法案》，約翰遜因此被迫致函歐盟要求延長脫歐期限至2020年1月31日。

（BBC／法新社）

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