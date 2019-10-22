臭氧層破洞縮至有觀測以來最小　科學家：因氣溫上升臭氧消耗減慢 (22:51)

臭氧層破洞通常在南半球的深冬「長大」，一般可擴大至約2072萬平方公里。但破洞上月8日擴至1630萬平方公里的本年高峰後，在餘下的9月至10月期間縮至約1000萬平方公里，是有觀測以來最小。

NASA表示，今年9月距離地表約20公里高處的氣溫，較平常高攝氏16度，是自觀察臭氧層破洞以來最熱的一年；今次是40年來第三次因氣溫較高而令臭氧層破洞縮小，但科學家稱無發現這情況與氣候變化有關，只表示正嘗試了解這罕見情況，又說「若大氣溫度沒有升高，我們大概就會看見一個較典型（typical）的臭氧層破洞」。

氯化物及溴化物等人工合成的化合物，與大氣中的臭氧產生作用，令臭氧減少，臭氧層形成破洞。多國在1987年簽署的《蒙特利爾議定書》（Montreal Protocol），規管使用會產生該些化合物的冷卻劑等產品，預料該些化合物減少後，南極臭氧層可在2070年或之前，回復到1980年水平。

（CNN）

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