「飛天的士」新加坡首試飛　最快2021年投入服務（短片） (19:09)

可載兩人 盼打入中國市場

正在新加坡「智能交通系統世界大會」參展的Volocopter 2X飛天的士，其實是一架電動直升機，外形像一架大型航拍機，利用上方的18個旋翼飛行，速度可達每小時110公里，載重200公斤，可接載兩人。之前披露的資料顯示，其最長飛行時間為30分鐘，航程35公里。當直升機投入商業運作時將會自動飛行，不過初期仍會有人駕駛，以策安全。Volocopter及其英國合作企業Skyports亦公開位於濱海灣浮動舞台（The Float）的全球首座飛天的士「停機坪」VoloPort的設計。這種專用升降平台採模組式設計，能夠配合建築物天台、鐵路站或停車場等環境而設置。

發言人特里克（Helena Treeck）表示，過去一年正跟新加坡經濟發展局、交通部和民航局研究飛天的士投入服務的可行性，希望未來2至5年能夠提供首條商業航線。飛天的士早前已在阿聯酋迪拜、芬蘭赫爾辛基、德國和美國拉斯維加斯試飛，今次是首次在亞洲試飛。

Volocopter行政總裁路透（Florian Reuter）說，希望將來在其他塞車問題嚴重的城市推出服務，說：「我們希望將飛天的士帶到雅加達、馬尼拉和曼谷，因當地有很大需求，印度和中國亦一樣。」

據Volocopter公司早前透露，以美國紐約甘迺迪機場飛到市中心為例，航程約20公里，每程費用約350美元（約2730港元），但估計亞洲收費將低一些。

近年不少公司都開始研發類似的空中的士，Volovopter要面對競爭對手包括Uber和Google創辦人之一佩奇有份投資的「小鷹」（Kitty Hawk）。

（Mothership/Today/法新社）

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