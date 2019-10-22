捲鴉片類藥物成癮訴訟　美國4藥廠審前達和解共賠逾20億港元 (16:30)

被起訴的麥卡遜公司（McKesson Corp.）、卡地納健康集團（Cardinal Health Inc.）、美源伯根公司（AmerisourceBergen Corp.）將合共賠償2.15億美元（近19億港元）；梯瓦製藥工業有限公司（Teva Pharmaceutical Industries Ltd.）則需賠償2000萬美元（近1.57億港元），美國有線新聞網絡（CNN）引述消息稱，梯瓦並要捐出共值2500萬美元的鴉片類物質成癮治療藥物「Suboxone」。

是次案件是近3000個跨地區訴訟的首宗。上述4間公司原定周一出庭應訊，法庭表示，和解協議於周一凌晨零時許達成，案件因此撤銷，原告不得再次提告（dismissed with prejudice）。

麥卡遜、卡地納及美源伯根發表聯合聲明，稱和解不等於3間公司有錯，公司強烈反對薩米特縣和凱霍加縣當局的指控，但認為讓首宗同類訴訟和解，有助推動尋求全球鴉片類藥物成癮問題的解決方案。3間公司表示，希望和解金將用作打擊鴉片類藥物成癮。薩米特縣和凱霍加縣稱，將用和解金處理有關問題，包括支援成癮者參加戒毒療程等。

（CNN）

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