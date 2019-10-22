日皇舉行即位禮　誓言貼近國民 (13:40)

日皇「即位禮正殿之儀」於當地時間下午1時開始，在皇居「松之間」舉行，德仁穿著傳統裝「黃櫨染袍」，站在「高御座」，向國內外正式宣告即位。獲視為皇位象徵的「三種神器」中的劍和璽（勾玉）與國印「國璽」和天皇印「御璽」一起放在高御座上。皇后雅子身穿傳統服飾「十二單」站上「御帳台」。

在儀式上，日皇發表講話：「殷切希望通過國民的睿智和不懈努力，日本將進一步發展，為國際社會的友好與和平、人類的福祉與繁榮作出貢獻」。之後由首相安倍晉三致賀辭「壽詞」，與參加者三呼萬歲。

今次出席觀禮的約有2000人，當中八成為國內賓客，包括皇族相關人員、政界人士、諾貝爾獎得主等，另有來自175個國家或地區約400名元首或領袖、王室成員及使節等，當中包括中國國家副主席王岐山、英國王儲查理斯、美國首名華裔部長趙小蘭等，本港特首林鄭月娥亦獲邀出席。晚上在宮殿舉行慶祝即位宴會「饗宴之儀」，日皇夫婦將與外國賓客等共進晚餐。

由於早前颱風「海貝思」吹襲日本災情嚴重，即位慶祝巡遊「祝賀御列之儀」延期至11月10日舉行。

（共同社）

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