哈里王子偕妻將暫停王室活動　認與兄「走不同道路」 (21:57)

不堪小報侵擾 梅根：苦撐生存

哈里和梅根去年5月19日結婚，今年5月誕下兒子阿奇（Archie）。ITV周日播放的紀錄片於上月哈里一家三口到訪非洲之時拍攝，梅根接受節目主持兼哈里20年好友布拉德比（Tom Bradby）訪問。梅根被問及能否適應小報負面報道的壓力時，她含淚多謝布拉德比關心她的身心健康，她說：「多謝你問我，並不是有很多人問過我『還好嗎？』……我從來不認為這會是易事，但我曾認為（小報報道）起碼能公平。」她為此多次向哈里訴苦。

布拉德比在《星期日泰晤士報》撰文憶述，當時梅根說現在夫婦二人只是「活着」（existing），而非真正生活（living）。梅根說：「苦苦支撐並非生活的意義，人生需要的是生機勃發和感到快樂。」

有報道稱哈里跟兄長威廉王子不和，哈里在紀錄片裏沒明確否認：「部分由於這角色、部分由於這工作和這家庭，在這些壓力下難免發生事情。然而我們是兄弟，永遠都是兄弟。我們目前的確走不同的道路，但我會一直在他身邊，我也知他會一直在我身邊。」

哈里又說，如果可移居非洲，那會很「美妙」，但目前不太可能。不過，他表明兩人將來的工作將會圍繞非洲，特別是保育方面。

（衛報/CNN/中央社）

哈里王子 相關報道：

哈里王子控英兩小報母公司 竊聽電話留言信箱

哈里王子夫婦新居裝修 耗逾2380萬公帑

圖輯：哈里梅根甜蜜蜜

其他報道：

韓版廣告被指淡化日本殖民歷史 Uniqlo急撤回

澳洲各大報章塗黑頭版內容 抗議政府限制新聞自由