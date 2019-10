韓版廣告被指淡化日本殖民歷史　Uniqlo急撤回 (15:57)

備受批評的是Uniqlo長15秒的抓毛服飾廣告,片段為13歲時裝設計師羅杰斯( Kheris Rogers)與98歲美國時裝達人愛普菲爾(Iris Apfel)的對話,愛普菲爾被問到年輕時如何裝扮,她以英文回答說:「天啊!我不記得這麼久之前的事了。(Oh my God. I can't remember that far back.)」但該對答的韓版廣告字幕卻被翻譯為「我不記得80多年前發生的事」,韓國網民批評廣告字幕刻意加上「80多年前」,是影射1939年二戰的歷史,斥廣告嘲諷並試圖淡化韓國在二戰中被日本殖民的一段歷史。有網民更稱:「一個遺忘歷史的民族沒有未來,我們不會忘記80年前、被Uniqlo嘲弄的那段歷史。」

Uniqlo上周五( 18日)回應稱,廣告只想帶出品牌的外套適合跨世代的人,無意針對其他國家及歷史,該字幕只是想強調兩代時裝界人士的年齡不同。不過翌日,Uniqlo將廣告從韓國電視台及Uniqlo韓國Youtube頻道撤回。

然而事件繼續發酵,「Uniqlo,慰安婦」在過去的周末已成為韓國社交媒體熱搜詞,將Uniqlo及二戰時日軍強迫韓國婦女為性奴相提並論,亦有示威者今日到Uniqlo分店抗議。Uniqlo在韓國有186間分店。

(法新社/韓國先驅報)

