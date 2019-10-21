韓版廣告被指淡化日本殖民歷史　Uniqlo急撤回 (15:57)

備受批評的是Uniqlo長15秒的抓毛服飾廣告，片段為13歲時裝設計師羅杰斯（ Kheris Rogers）與98歲美國時裝達人愛普菲爾（Iris Apfel）的對話，愛普菲爾被問到年輕時如何裝扮，她以英文回答說：「天啊！我不記得這麼久之前的事了。（Oh my God. I can't remember that far back.）」但該對答的韓版廣告字幕卻被翻譯為「我不記得80多年前發生的事」，韓國網民批評廣告字幕刻意加上「80多年前」，是影射1939年二戰的歷史，斥廣告嘲諷並試圖淡化韓國在二戰中被日本殖民的一段歷史。有網民更稱：「一個遺忘歷史的民族沒有未來，我們不會忘記80年前、被Uniqlo嘲弄的那段歷史。」

Uniqlo上周五（ 18日）回應稱，廣告只想帶出品牌的外套適合跨世代的人，無意針對其他國家及歷史，該字幕只是想強調兩代時裝界人士的年齡不同。不過翌日，Uniqlo將廣告從韓國電視台及Uniqlo韓國Youtube頻道撤回。

然而事件繼續發酵，「Uniqlo，慰安婦」在過去的周末已成為韓國社交媒體熱搜詞，將Uniqlo及二戰時日軍強迫韓國婦女為性奴相提並論，亦有示威者今日到Uniqlo分店抗議。Uniqlo在韓國有186間分店。

（法新社／韓國先驅報）

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