澳洲各大報章塗黑頭版內容　抗議政府限制新聞自由 (14:37)

報章聯合頭版的運動由「澳洲知情權聯盟」（Australia's Right to Know Coalition）發起，澳洲傳媒巨頭澳洲新聞集團及Nine旗下的報章均參與，包括《澳洲人報》、《悉尼先驅晨報》等。這些報章將今日的頭版內容塗黑，宛如一份遭審查的文件，更印有「秘密」的蓋章，藉以諷刺政府最近以國家安全為由打壓新聞自由及損害公眾知情權。

聯盟發起的抗議行動，旨在透過公眾力量向政府施壓，包括讓記者豁免於嚴格的國家安全法以取得敏感資料、建立功能適宜的資訊自由系統、增加對「爆料者」的保護等。澳洲新聞集團執行主席米勒（Michael Miller）今日在Twitter上載多份塗黑頭版的報章，並認為公眾須對試圖限制他們知情權的政府抱懷疑態度，應質問政府：「他們想對我隱瞞什麼？」多間電視台、電台及網媒亦聲援今次行動。

這次運動源於今年6月，警方因為兩篇分別揭露政府計劃監控國民及軍方涉嫌犯下戰爭罪行的報道，搜查澳洲廣播公司及記者的住所，3名記者面臨被檢控，引起傳媒反響。當局聲稱監控計劃是涉及國家安全的「國家機密」。另外，稅務局前僱員波恩（Richard Boyle）揭發稅務局濫權後被起訴，現面臨被判監禁161年。

澳洲總理莫里森昨日（20日）表示，新聞自由對澳洲的民主很重要，但強調沒有人能凌駕法律，包括記者及他本人。

澳洲知情權聯盟一項民調顯示，近九成受訪者認同爆料者對揭發政府瀆職十分重要，並應該受保護；76%受訪者同意當記者報道公眾知情權的事件時，不應被起訴及監禁。

（英國廣播公司／衛報）

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