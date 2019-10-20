巴西海岸漏油源頭至今未明　民眾聚海灘一日清理30噸油污 (22:32)

早前大批民眾與政府工作人員帶同手推車、鏟和膠手套等工具，撿起沙灘及水中的油污和焦油。單在上周六（19日），民眾已在伯南布哥州（Pernambuco）的海灘清理了30噸原油。

巴西官方環境及可再生自然資源部（IBAMA）稱油污影響9個州份187個地方，至今有最少15隻海龜、兩隻海鳥和一條魚死亡。當局未知油污有否增加或減少，亦未能確認問題會持續多久。IBAMA主席比姆（Eduardo Bim）稱今次情况較一般漏油事件嚴峻，因為密度高的原油並不浮在水面，而是被冲上岸後才會被發現。

比姆上周四（17日）表示經化驗後，發現那些原油來自委內瑞拉，但官員未能找到涉事運油船。他又補充，這不代表委內瑞拉要為事件負責，稱情况前所未有。不過委內瑞拉已否認與事件有關。聯邦檢察官批評政府未有及時回應事件，指出油污已經在2100公里範圍內造成環境破壞。

（英國廣播公司）

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