約翰遜去信圖斯克要求延遲脫歐　圖斯克︰將諮詢歐盟成員如何回應 (12:19)

英國國會下議院昨日（19日）通過前保守黨議員利凱輝（Oliver Letwin）提出的修訂案，規定須先通過落實脫歐的法律，才可批准首相約翰遜的新脫歐協議生效，約翰遜遭受一大挫敗。首相府證實，約翰遜已按法律要求，去信歐盟要求延遲脫歐。歐洲理事會主席圖斯克表示，將諮詢歐盟成員國再決定如何回應。
唐寧街消息證實，約翰遜已致函歐盟要求將脫歐期限延長3個月至明年1月31日，但他並未在信上簽名；約翰遜又寄出一封署名信，表示不希望推遲脫歐，他個人認為延遲脫歐是錯誤。
英國政府消息稱，約翰遜一共向圖斯克寄出3封信件，一封是他所遵循的《彭浩禮法案》的法律影印本，第二封則附上英國駐歐盟大使巴羅（Tim Barrow）備註信件，稱發出第一封信是為了遵守國會通過的法令。
《金融時報》報道，約翰遜在第三封信，即有他署名的信件中說，他個人認為推遲脫歐期限將「有損英國和歐盟伙伴的利益，以及英國與歐盟的關係」，又說很有信心可以在10月31日前通過他的脫歐協議。
歐洲理事會主席圖斯克在Twitter證實收到約翰遜的信件。圖斯克表示會諮詢歐盟成員國再決定如何回應。
（路透社／法新社）
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