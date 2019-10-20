約翰遜去信圖斯克要求延遲脫歐　圖斯克︰將諮詢歐盟成員如何回應 (12:19)

唐寧街消息證實，約翰遜已致函歐盟要求將脫歐期限延長3個月至明年1月31日，但他並未在信上簽名；約翰遜又寄出一封署名信，表示不希望推遲脫歐，他個人認為延遲脫歐是錯誤。

英國政府消息稱，約翰遜一共向圖斯克寄出3封信件，一封是他所遵循的《彭浩禮法案》的法律影印本，第二封則附上英國駐歐盟大使巴羅（Tim Barrow）備註信件，稱發出第一封信是為了遵守國會通過的法令。

《金融時報》報道，約翰遜在第三封信，即有他署名的信件中說，他個人認為推遲脫歐期限將「有損英國和歐盟伙伴的利益，以及英國與歐盟的關係」，又說很有信心可以在10月31日前通過他的脫歐協議。

歐洲理事會主席圖斯克在Twitter證實收到約翰遜的信件。圖斯克表示會諮詢歐盟成員國再決定如何回應。

（路透社／法新社）

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