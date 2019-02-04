【逃犯條例】反修例港電競選手受罰　美國5參眾議員聯署促遊戲商重新考慮 (23:47)

聯署的包括民主黨參議員懷登（Ron Wyden）、共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）、民主黨眾議員奧卡西奧-科特茲（Alexandria Ocasio-Cortez）和馬里諾夫斯基（Tom Malinowski），以及共和黨眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）。他們表示，Activision Blizzard作為遊戲業界支柱，懲罰Blitzchung的決定令人失望，會對其他希望用自己的平台促進人權和基本自由的電競選手造成寒蟬效應。

5名議員又在聯署信提及，NBA因有球隊管理層支持香港示威而遭中國政府施壓，蘋果公司亦因一個與示威者有關的應用程式成為針對目標，批評中國政府「利用其經濟規模和強度打壓其不同意的意見」。5人表示，中國加強威嚇（intimidation）行動之際，Activision Blizzard須放遠目光，決定是要推廣言論和思想自由等美國價值，還是為保中國市場而向中國政府讓步。

（華盛頓郵報）

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