【英國脫歐】防無協議脫歐修正案獲國會通過　約翰遜拒押後脫歐 (22:35)

【22:14】首相府宣布取消今日（19日）國會表決首相約翰遜與歐盟達成的新脫歐協議。若約翰遜不向歐盟提出延遲脫歐，將違反《彭浩禮法案》。

【22:07】英國首相約翰遜拒絕再向歐盟要求延遲脫歐。

【21:52】由前保守黨議員利凱輝（Oliver Letwin）提出的修正案，以322票對306票獲通過，意味約翰遜與歐盟達成的新脫歐協議，即使獲國會通過亦要「暫緩」生效。

【21:30】英國國會現正就首相約翰遜與歐盟達成的新脫歐協議辯論，準備稍後表決，但有留歐派前保守黨議員提出修正案，要求協議獲通過後「暫緩」生效，直至所有必須進行的國會脫歐立法程序完成。這意味即使今日（19日）表決通過新協議，但新協議在《彭浩禮法案》英國時間周六晚上11時的死線前，法律上尚處於未獲通過的狀態，約翰遜須按法案向歐盟提出延期脫歐3個月，變相預防無協議脫歐發生。

英國國會今早開始特別會議，商討新版脫歐協議，是37年來國會首次在周六開會。約翰遜嘗試游說議員支持新協議，以確保英國能在10月31日前脫歐。不過前保守黨議員利凱輝（Oliver Letwin）提出修正案，旨在暫時「扣起」（withhold）對約翰遜版本協議的通過，意味着即使約翰遜勉強促成自己協議表決過關，也在法律上暫時未能生效，這將迫使約翰遜要尋求歐盟允許英國押後脫歐3個月。英國國會上月通過《彭浩禮法案》（Benn Act），若在10月19日晚上11時前未能通過脫歐協議，首相就須向歐盟提出延期。

（BBC／衛報）

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