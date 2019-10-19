智利蒙面示威者地鐵縱火　總統宣布首都緊急狀態 (18:09)

智利首都聖地亞哥地鐵加價觸發的示威周五（18日）轉趨暴力，有蒙面示威者到多個地鐵站出口縱火及破壞閘機，十多個地鐵站「全毁」，傍晚亦有數千人加入堵路，遭警方施放催淚彈驅散。地鐵系統將於周末全線關閉，總統皮涅拉（Sebastian Pinera）今日（19日）宣布首都進入緊急狀態，並將引用《國家安全法》平息示威；智利學生聯會則呼籲周一（21日）發起全國罷工。
當局本月6日以能源成本上升及智利披索轉弱為由，提高地鐵繁忙時段票價至最高830智利披索（約9港元），觸發以高中生及大學生為主的民眾上街抗議。周五晚，除了地鐵站成為示威焦點，能源公司Enel的總部亦遭縱火。當局表示，過去11天鐵路系統發生逾200宗事故，主要涉及學生跳閘，由於地鐵遭「嚴重破壞」，難以確保列車安全行駛，故周五傍晚起關閉市內136個車站，並將於周末全面暫停服務。
皮涅拉其後批評有人故意破壞設施，宣布聖地亞哥進入緊急狀態，又表示將引用《國家安全法》起訴進行破壞的罪犯，意味被裁定損害公共服務罪成的人最高或面臨20年刑期。運輸部長赫特（Gloria Hutt）則稱政府補貼地鐵近半的營運成本，表明不會改變加價決定。
智利是拉美最富有的國家之一，惟貧富懸殊問題嚴重。不少聖地亞哥民眾一直不滿生活負擔沉重，今次加價成為導火線，觸發他們示威要求改革稅制、勞工法和養老金制度。