FDA驗出微量石棉　強生在美回收3.3萬樽爽身粉　無進口香港 (19:51)

【14:38】美國食品及藥物管理局（FDA）最近在強生（Johnson & Johnson）的嬰兒爽身粉樣本發現微量石棉，強生昨（18日）宣布在美國回收約3.3萬樽爽身粉。這是強生首次因石棉污染回收爽身粉產品，亦是FDA首次在該產品發現石棉。

強生表示，FDA早前從網上購入一樽嬰兒爽身粉，驗出內含不多於0.00002%的白石棉（chrysotile asbestos）。強生稱，暫未確定該樣本是否交叉污染，亦未確定該產品封口是否完好無損，又或是該樣本是否從正版貨中取樣。強生強調，過去40年曾做過數千次測試，反覆證實爽身粉不含石棉。

強生表示，安全起見決定回收，回收行動僅限2018年在美國生產和運送的一批嬰兒爽身粉。石棉是已知的致癌物質，與致命的間皮瘤（mesothelioma）有關。今次回收為有130多年歷史的強生帶來新的打擊，該公司正面臨成千上萬宗產品訴訟，包括嬰兒爽身粉、鴉片類藥物、醫療設備和抗精神病藥物理思必妥（Risperdal）。受回收消息影響，強生昨股價下挫超過6%，收市價為127.70美元。

（路透社/衛報）

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