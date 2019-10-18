墨西哥警追捕毒梟兒子爆槍戰　拉人後撤退無帶走疑犯捱轟 (20:46)

安全部長杜拉佐（Alfonso Durazo）表示，國民警衛隊軍警當日在錫那羅亞州城市庫利亞坎（Culiacan）例行巡邏時，突遭人從一間住宅槍擊。他們反攻入屋，發現奧維迪奧（Ovidio Guzman）等4名男子，隨即將其拘捕。其他毒販疑截聽到警方通信，隨即包圍住宅。市內其他地方亦接連數小時出現暴力活動，包括有人燒車及油站，手持機關槍的槍手乘貨車在街頭遊走並封鎖道路，民眾慌忙走避，全市陷入癱瘓。

杜拉佐稱，為保障公眾生命安全，軍警最後放棄緝捕行動，在不帶走奧維迪奧的情况下撤走，以免觸發更多暴力。錫那羅亞州安全部門首長卡斯塔涅達（Cristobal Castaneda）引述初步報告指出，事件中有2人死亡，21人受傷，呼籲民眾勿離開住所。

古斯曼建立的全球最大販毒集團「錫那羅亞」向以庫利亞坎為根據地，他2016年被捕入獄後，集團由奧維迪奧等兒子繼承。有專家指出，雖然去年12月上台的總統洛佩斯致力遏止國內暴力問題，今次警方變相釋放奧維迪奧的做法立下危險先例，反映執法部門打擊罪案能力不足。

（路透社/法新社）

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