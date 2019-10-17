【英國脫歐】約翰遜容克宣布達成脫歐協議　英國會通過否仍屬未知數 (22:40)

此外，約翰遜版本下的脫歐仍會推遲到最快2020年底才正式生效，以讓商界適應，而英國仍要支付390億英鎊「分手費」；定居英國的歐盟公民，以及定居歐盟的英國公民，其權利皆會獲保證。惟協議能否於周六（19日）獲英國國會通過仍是未知之數，英國在野工黨已表明不會支持方案，而被視為爭取國會支持關鍵的北愛爾蘭「民主統一黨」（DUP）亦批評方案不符合北愛利益。不過，容克表明不會再接受延期脫歐。

約翰遜今日在Twitter發文，宣布已達成一項「偉大的新協議」，英國可以「重奪控制權」，又稱國會應在周六通過協議實現脫歐，讓大家可以把精力轉移到其他優先事項。容克亦緊接宣布與英國達成協議，形容協議「公平而平衡」，並呼籲歐洲理事會通過協議。

協議下一步需於英國國會及歐洲議會獲得通過才能生效，而DUP的取態被視為爭取英國國會支持的關鍵。其黨魁范愛玲及副黨魁杜立志（Nigel Dodds）昨日較早前已發聲明，表明不會支持約翰遜方案中的海關安排，又稱方案未有清晰說明北愛增值稅的問題。該黨於約翰遜宣布與歐盟達成協議後，亦再次表明不接受方案，認為會摧毁「貝爾法斯特協議」。工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）亦批評，新協議比前首相文翠珊提出的版本更差，表明工黨不會投票支持新方案。他續稱，處理脫歐最好的方法，是讓人民透過投票作出最後決定。

（衛報／路透社）