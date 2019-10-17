達芬奇名畫《維特魯威人》　意大利法院准借法國羅浮宮展出 (21:30)

《維特魯威人》是達芬奇最著名畫作之一，他根據羅馬建築師維特魯威的描述，以油墨在紙上畫出一個同時置於圓形及正方形內的理想人體。由於畫作已變得脆弱，需長年存放在威尼斯的學院美術館內恆溫保存。今年9月，意大利文化部長弗蘭切斯基尼（Dario Franceschini）及法國文化部長里斯特（Franck Riester）簽訂協議，同意由意大利借出《維特魯威人》給法國，供本月24日起在達芬奇紀念展中展出，而法國則借出意大利畫家拉斐爾（Raphael）的畫作交換。

文物保育組織Italia Nostra入稟反對，稱畫作太脆弱不宜運送出國，在燈下展示亦容易造成傷害，加上畫作每6年才可以短暫公開展出，而今年它已在威尼斯展出過，如再在羅浮宮展出有可能要相隔10年後才能再展出。

意大利法院周三指出，過去不時有畫作借展海外的情况，而今次展覽有「特殊全球意義」，意國可望盡量發揮其文化遺產潛力，裁定畫作可以借出。

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