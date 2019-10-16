荷蘭六口家隱居多年等「世界末日」  警拘一男 (19:30)

當地酒吧東主韋斯特貝克（Chris Westerbeek）向當地電視台表示，涉事家庭的25歲長子Jan月初首次到訪酒吧時一個人喝了5杯啤酒，至周日（13日）再到店裏。該年輕人蓬頭垢面，稱自己9年來第一次外出，透露自己尚有兄弟姊妹，他逃走出來、需要幫助，又指自己從未上學。韋斯特貝克於是報警。

警方接報後搜查村莊勒伊訥沃爾德（Ruinerwold）一間屋，在客廳櫥櫃後面發現一條通往地下室的樓梯，發現5名年齡介乎16至25歲的年輕人，以及一名相信是他們父親的58歲男子，全部是荷蘭人。

涉事住所由58歲奧地利人約瑟夫（Josef B）租住，鄰居稱他約9年前搬到當地，平時十分警覺，常趕走走近的人和用望遠鏡窺探，大家都以為他獨居，他因拒絕跟警方合作而被捕。警方懷疑5名年輕人的母親已死和可能埋在涉事物業之內。該家庭明顯與外界鮮有接觸，平日種菜、養山羊及鵝，過着自給自足生活。

奧地利外交部證實一名來自維也納的男子被扣查，但稱該人不願意與奧地利官員接觸。

（衛報/法新社）

其他報道：美外交官妻駕車撞死英青年 特朗普晤死者父母稱不會「交人」

其他報道：紐時：美密謀調走部署土耳其核彈 盟國關係瀕危 華府官員憂核武成「人質」