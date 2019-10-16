美外交官妻駕車撞死英青年　特朗普晤死者父母稱不會「交人」 (15:51)

薩科拉斯（Anne Sacoolas）今年8月底在北安普敦郡逆線行車期間，撞死駕電單車的19歲青年鄧恩（Harry Dunn），事後稱有外交豁免權返回美國。鄧恩的父親蒂姆（Tim Dunn）和母親查爾斯（Charlotte Charles）本周到紐約，要求美方將薩科拉斯送回英國接受調查，兩人周二獲邀到白宮見特朗普，但原來白宮同時安排薩科拉斯在隔壁房間打算會見他們，兩人得悉後大驚，稱在沒有律師和心理治療師在場下不會跟對方見面，蒂姆說：「這不是我們想要的，我們希望在英國見她。」查爾斯在與特朗普會面後重申只想在英國見薩科拉斯，「她需要回來面對司法制度」。

蒂姆稱，不覺得今次白宮的安排是玩「噱頭」，稱特朗普留心聆聽他們說話並加以慰問，表現得同情和理解。查爾斯稱，特朗普曾一度握着她的手。不過，二人稱特朗普排除了將薩科拉斯送回英國的可能性。

在過去的周末，薩科拉斯就鄧恩之死打破沉默，表示自己希望能與鄧恩的父母見面，以表達她對這場悲劇的最深切同情及歉意。

（BBC/衛報）

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