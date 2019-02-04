美眾議院通過《香港人權與民主法案》　港府表遺憾　外交部：必採措施反制 (09:40)

《香港人權與民主法案》近月因反修例風暴成為關注點。美國眾議院周二一致口頭投票通過該法案，《法案》要求美國國務卿每年重新認可香港自治情况，以判斷是否適合美方維持香港特殊待遇；賦予權力制裁那些侵害香港人權和自治的人，保障爭取民主的示威者入境美國等（見附表）。

通過《法案》後，眾議院議長佩洛西表示，參眾兩院與香港人團結一致，「如果美國因為商業利益而沒有在中國為人權發聲，那麼我們將失去能為世界任何地方人權發聲的道德權威」。

美國眾議院同時通過《保護香港法案》草案及「承認香港與美國之雙邊關係、譴責中華人民共和國干預香港事務和支持香港人示威權利」決議案。《保護香港法案》旨在叫停對港出口催淚氣體和橡膠子彈等人群管制設備，避免香港警方以此對付示威者。

有份提出有關草案的共和黨重量級參議員魯比奧（Marco Rubio）早前曾與總統特朗普私下談及《法案》草案，並未遇上阻力，惟他認為更大憂慮在於如何實施，因理論上政府可在簽署後不執行法案，法案認真執行與否仍取決於特朗普政府。

港府今日對美國眾議院通過《香港人權與民主法案》及另外兩項有關香港的法案和議案表示遺憾，重申外國議會不應以任何形式干預香港內部事務。

中國外交部發言人耿爽今日亦表示，中方對美國眾議院通過《香港人權與民主法案》表示強烈憤慨和堅決反對。他說，當前香港面臨的不是所謂人權和民主問題，而是盡快止暴制亂、恢復秩序。「如有關法案最終通過成法，不僅將損害中方利益，損害中美關係，也將嚴重損害美國自身利益。對於美方的錯誤決定，中方必將採取有力措施堅決反制，堅定維護自身主權、安全、發展利益」。

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