UNICEF報告：即食麵充飢　印尼菲律賓大馬幼童營養不良 (19:38)

UNICEF周二（15日）發表「2019年世界兒童狀況：面對營養不良的挑戰」報告，顯示全球年滿5歲或以下兒童營養不良的平均比例為三分之一，可是在上述3個東南亞國家達到四成。UNICEF數據顯示，印尼、菲律賓和馬來西亞的5歲以下兒童數目，在去年分別達2440萬、1100萬、260萬人。

報告指出，當今兒童面對的不是饑饉，而是營養失衡。全球化與都市化改變人的飲食與生活模式、父母皆要工作的情況普遍、廉價超加工食品普及。鄉郊人口流入城市工作後，家長只懂填飽孩子，卻沒思考蛋白質、鈣或纖維的攝取量。經濟環境欠佳下，放棄烹煮傳統富營養蔬果肉食，而取經濟實惠、方便快捷的預製食品，包括即食麵，惟即食麵高鹽高脂，欠缺重要養分和微量營養素如鐵等。

據世界即食麵協會數據，印尼去年的即食麵消耗量為世界第二大，達125億份，僅次於人口多數倍的中國，比印度與日本合計還要多。

UNICEF說，兒童缺乏營養損害健康，影響學習能力，長大後更有可能變得貧窮，而女性長期缺乏營養，還會增加長大後分娩死亡的風險。專家們呼籲當地政府援助。

（法新社／UNICEF）

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