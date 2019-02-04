英國戀童犯獄中遭刺斃　原被判22次終身監禁　民眾對刑期變相縮短感失望 (18:13)

終年33歲的赫克爾原本正在約克郡附近的傅爾沙頓（Full Sutton）監獄服刑，獄方證實他周日在單人牢房內遭刺斃，兇器是自製刀具。警方相信其死因有可疑，現正與懲教部門合作展開調查。涉事監獄為當地最高設防的男子監獄之一，專門關押被視為對公眾安全非常危險的甲類重犯，以及部分乙類囚犯。

赫克爾在2005年19歲時，趁着休學年首次到東南亞國家教授英語。他其後在2006年至2014年間，到吉隆坡貧民區等地當義務教師和自由攝影師，趁機接觸及侵犯孩童，受害人年齡介乎6個月到12歲。根據他自己做的紀錄，他曾侵犯多達191名男、女童，直至2014年返回英國時落網。警方在其電腦發現逾2萬張涉及性侵過程的猥褻照片及影片，他將有關資訊上載至暗網（dark web）和其他戀童癖者分享，更有意製作「戀童指南」。他最終承認71項控罪，2016年在倫敦法院被判處22次終身監禁。

赫克爾曾居於馬來西亞吉隆坡，當地市中心一個社區一名女街坊昨對路透社說：「很好，我很高興他死了。 」非政府組織「保護及拯救兒童」（PSC）組織表示，部分民眾對他之死感到釋懷，但亦有人仍為受害者抱不平。

（BBC/衛報）

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