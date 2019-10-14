美國加州新例禁中學太早開課　民眾意見分歧 (22:56)

在新法例「SB 328」下，初中每日開課不可早過上午8時，高中則不可早過上午8時半，但不適用於選修的早課，或是在偏遠地區的學校。法例最遲會於2022至2023學年實施。7月一項研究顯示，州內約一半學校將因新規例而要推遲上課時間30分鐘或以下。2011至2012年度進行的一項調查顯示，加州中學平均開課時間為上午8時07分，部分公立中學學生更要上午7時半前抵校上課。

加州參議員波坦蒂諾（Anthony Portantino）推動SB 328議案立法時，引用2014年美國兒科學會的研究，指出中學上課時間不應於8時半前開始，遲一點上課可改善學生成績、提高專注力和令學生在學校更有活力。美國兒科學會、加州醫學協會和加州家長教師協會都支持法例，認為青少年睡眠不足是公共健康問題，並同意有研究指出應推遲開課時間的理據，認同此舉對身心健康、個人安全和學習成績有潛在好處。

然而，部分校區及教師團體不認同。加州教師協會指出，青少年有較多時間睡眠或許令表現較好，但推遲開課時間不是唯一方法。加州前州長布朗去年亦否決過一項類似法案，指出這些安排最好交由地方社區自行決定。同類法案2017年在州議會層面被否決。

《洛杉磯時報》預計，州政府需要為新法例一筆過撥款數千萬美元，以再規劃巴士行程和招聘司機，往後亦要再撥款數百萬美元用作應付監督上課及下課時的額外人手開支。

（洛杉磯時報/薩克拉門托蜜蜂報）

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