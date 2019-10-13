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【遊日注意】「海貝思」襲日至少5死90傷　多班往來東京香港航班取消 (10:01)

強颱風海貝思（Hagibis）吹襲日本，昨晚（12日）登陸日本靜岡縣，為關東地區帶來嚴重山泥傾瀉及水浸等。共同社今早（13日）報道，強颱風來襲造成至少5人死亡，11人失蹤，逾90人受傷。當地陸空交通今早需要停止服務，包括多條往返東京的JR列車、東京Metro地鐵等，大量航班取消。

據香港機管局網站，今日多班往東京的航班取消，包括：下午3時10分國泰CX 500D、3時半香港航空HX 610D、晚上6時05分及11時40分香港快運UO 622及UO 624，以及周一（14日）凌晨零時55分國泰航空CX 524。

多班今日來自東京的航班亦取消，包括：上午10時15分香港快運UO 625、10時20分國泰港龍KA 397、中午12時25分全日空NH 859、下午1時10分國泰CX 509、1時30分香港航空HX 611、1時40分全日空NH 809、1時45分日本航空JL 029、2時40分國泰CX 501、晚上6時40分國泰CX 527、晚上7時40分及9時15分香港快運UO 849及UO 871、9時20分國泰CX 521、10時15分全日空NH 811、10時25分國泰CX 505、11時15分香港快運UO 647。

（共同社／機管局）

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