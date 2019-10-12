習近平莫迪印度金奈會晤　習：要「龍象共舞」 (21:50)

習近平指出，中印為僅有人口超過10億的大國，在維護全球穩定共負重要責任，未來幾年是中印實現民族復興的關鍵期，要戰略及長遠地規劃中印關係的「百年大計」。

習近平對中印關係提出幾點建議，包括第一，增進戰略互信、化解分歧，實現「龍象共舞」；第二，開展戰略溝通，尋求公平的邊界問題解決方案；第三，加強軍事安全合作，如聯演聯訓等；第四，加強兩國經濟戰略發展，歡迎印度藥品、信息技術企業赴華投資；第五，豐富人文交流，辦好2020年兩國建交70周年慶祝活動、「中印人文交流年」活動及第六，加強國際及地區事務合作。

習近平同時表示，是次訪問受到印度隆重歡迎，感受到兩國深厚友誼，冀邀請莫迪再赴華會晤。

莫迪稱，印中作為兩大文明古國和發展中大國，在當前不確定的國際形勢下，加強溝通，保持關係穩定發展，對兩國和世界都具積極且重要的意義，強調兩國不要讓分歧成為爭端，須發展更緊密伙伴關係。

莫迪表示，兩國面臨許多相似挑戰，印方願與中方交流互鑒，又感謝中方積極增加進口印度大米、食糖等產品，歡迎更多中國企業到印度投資及更多中國遊客到印度旅遊；願與中方加強多邊框架下的溝通協調，維護發展中國家合法權益及盡早達成「區域全面經濟伙伴關係協定」。

莫迪最後表示，期待再次訪華與習近平會晤。

（新華社）

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