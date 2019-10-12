美研究：40多歲中年人步速慢　患腦退化症風險較高 (18:20)

長者的步速可顯示他們的肌肉強度、肺功能、平衡力、脊椎強度和視力水平，因此醫學界一直透過分析長者的步速來了解他們的整體健康。美國杜克大學在新西蘭找來約900人，自他們3歲時開始測試其體能、大腦功能和認知能力，每隔幾年進行一次。到45歲時，研究人員量度他們的步行速度，尤其是他們不跑步時最快的步行速度，發現同樣可以用作預測他們大腦和身體老化的趨勢。

研究顯示，他們到45歲時的步速可以有很大分別，步速最快者達每秒2米（時速7.2公里），慢者平均每秒約1.2米。整體而言，步行較慢的人，患上腦退化症的風險較高，他們不單樣貌也較衰老，腦部體積也較小，牙齒和免疫系統健康也較差。此外，慢行者的智商也較快行者（平均每秒1.75米）低12點。

主研究員、杜克大學博士後研究生拉斯穆森（Line JH Rasmussen）承認，健康和認知上的差異可能與這些人的生活方式選擇有關，這項研究表明，「我們有機會在這裏看到誰在以後的生活中會做得更好」。

（BBC/獨立報）

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