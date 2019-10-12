【逃犯條例】懲罰反修例港電競選手捱轟　「暴雪」減禁賽期半年發還獎金 (14:44)

美國電競遊戲開發商暴雪（Blizzard Entertainment）周日（6日）舉行《爐石戰記》（Hearthstone）亞太區大師職業賽，獲勝香港選手Blitzchung戴防毒面罩受訪，並說出「光復香港，時代革命」口號，被暴雪以違反規章取消獎金並禁賽一年。暴雪遭海外網民抨擊及號召抵制後，終改口把Blitzchung的禁賽期減至半年，並發還其獎金。
暴雪主席比歷克（J. Allen Brack）稱，原本的罰則只是根據比賽規章釐定，而非出於公司與中國的關係，Blitzchung的觀點亦非考慮因素；強調比規章是為令人專注賽事，以保障環球觀眾的利益，「若Blitzchung以同樣引起分歧和刻意的方式，表達相反的觀點，我們仍會有相同的想法和回應」，「將訪問帶離原本主題並影響廣播是有後果的」。
但比歷克表示，評估情況及聆聽外間意見後，認為禁止Blitzchung出賽6個月較為適合，他之後可自行決定是否再次參與《爐石戰記》職業賽。
當日採訪Blitzchung的兩名主持，暴雪減輕對他們的處分至停止合作半年，但仍強調他們失職，未能確保訪問聚焦於賽事。比歷克表示，未來仍會繼續實施相關賽規，「以確保我們的官方廣播聚焦在比賽，而非成為發表撕裂社會言論或政治觀點的平台」。
（The Verge）
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