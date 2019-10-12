【逃犯條例】懲罰反修例港電競選手捱轟　「暴雪」減禁賽期半年發還獎金 (14:44)

暴雪主席比歷克（J. Allen Brack）稱，原本的罰則只是根據比賽規章釐定，而非出於公司與中國的關係，Blitzchung的觀點亦非考慮因素；強調比規章是為令人專注賽事，以保障環球觀眾的利益，「若Blitzchung以同樣引起分歧和刻意的方式，表達相反的觀點，我們仍會有相同的想法和回應」，「將訪問帶離原本主題並影響廣播是有後果的」。

但比歷克表示，評估情況及聆聽外間意見後，認為禁止Blitzchung出賽6個月較為適合，他之後可自行決定是否再次參與《爐石戰記》職業賽。

當日採訪Blitzchung的兩名主持，暴雪減輕對他們的處分至停止合作半年，但仍強調他們失職，未能確保訪問聚焦於賽事。比歷克表示，未來仍會繼續實施相關賽規，「以確保我們的官方廣播聚焦在比賽，而非成為發表撕裂社會言論或政治觀點的平台」。

（The Verge）

逃犯條例 相關報道：

電競商DQ港選手 海外網民抵制

「暴雪」罰港電競選手 玩家抵制投訴未能刪帳號 遊戲商：技術問題

湯漢：執法者要以良知執法守法 重建市民信任

中彈印尼女記者擬入稟 促警方披露開槍警員身分

楊潤雄：學生不應咒罵持不同意見教師及強迫政治表態

閉門對話後段崇智變「段爸」 中大生：變真誠