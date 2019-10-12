【遊日注意】強颱風海貝思料傍晚登陸日本　港多班赴日航班取消 (14:37)

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日本氣象廳表示，海貝思最高陣風風速為每小時216公里，預料為全國帶來狂風暴風，東部或出現破紀錄暴風與強降雨，呼籲民眾注意暴風、巨浪及水浸等。

受颱風影響，東海鐵路公司宣布，首都圈普通鐵路將於周六上午9點至下午1點左右起依次停運，東北、北陸等各新幹線亦停運。日本的航空公司取消超過1660班航班，164萬人被下令撤離。而一級方程式賽車日本大獎賽的排位賽須延期到周日早上，兩場世界盃欖球賽亦須取消。

在颱風來臨前，千葉縣當地時間周六早上8時許疑有龍捲風，一輛汽車翻側，車內一名約50男子死亡，包括3名兒童在內共5人受傷，另有至少10棟房屋受損。早上9時，千葉縣共有1.16萬戶停電。

根據機管局網頁，截至周六下午2時06分，香港往日本的NH860、UA7918、SA7134、NQ810、NH810、SA7138、UO650、JL026、HA5000、CX6320、NH874、SA7136、NZ4150、MM060、UO622、UO624、KA396、JL8280、CX5396航班取消。

（法新社/共同社/香港機管局網頁）

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