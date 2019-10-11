過埠新娘被虐引關注　韓國將修例禁有家暴前科者申外國人入境結婚 (21:46)

韓國司法部周四（10日）表示即將修訂《出入國管理法施行規則》，凡有家暴刑事案底的韓國人，無論該案發生於什麼時候，一律不能提出跨國婚姻申請。在近10年內曾觸犯針對未成年人性罪行而刑罰不僅是罰款者，或因性暴力、特定暴力犯罪等而曾入獄者，亦在受禁之列。

韓國統計廳顯示，國際婚姻個案每年約2萬至2.6萬宗，通常是韓男娶外國女子，當中越南近年超越中國成為最大來源國，隨後是菲律賓、日本和柬埔寨等。國家人權委員會去年調查顯示，920名受訪過埠新娘中，高達42%承受家暴，68%遭性虐待，38%活在暴力威脅底下，19.9%曾受武器脅迫。今年7月有社交網絡流傳影片，顯示全羅南道一名36歲男子迭連毆打及侮辱其30歲越南妻子，2歲兒子驚恐哭叫「媽媽」；涉案男子隨後被捕，其妻骨折要留醫一個月。案件引發公憤和要求保護過埠新娘人權的呼聲。

有些個案還因家暴斃命。去年12月，慶尚南道梁山市一30餘歲菲律賓婦人遭60歲丈夫割喉慘死。2017年2月，慶尚南道昌原市一名40餘歲中國朝鮮族婦人，被結婚11年、當時醉酒的丈夫殺死。

（綜合報道）

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