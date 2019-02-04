多個朱古力品牌被指用童工　排名最差Godiva：透過第三方買可可豆致處劣勢 (18:40)

在綠色美國（Green America）發表的消除童工及減少森林砍伐評分表上，高級朱古力品牌Godiva排名最差，其次是生產金莎朱古力的意大利公司費列羅（Ferrero）及美國跨國集團億滋國際（Mondelez）。美國的瑪氏（Mars）及雀巢（Nestle）排名略高於Hershey's和瑞士蓮，而法國的Alter Eco、英國Divine及荷蘭Tony's Chocolonely等7家小型公司表現最好。Godiva回應稱，他們透過第三方購買可可豆，使自己處於劣勢。

全球大多數可可豆由加納及科特迪瓦等西非國家的窮苦家庭種植，估計有160萬名童工投身這項產業。根據慈善團體國際可可協會（ICI），多數可可豆農民生活在世銀劃定的貧窮線以下，每天收入不足2美元（約15.6港元）。

多數大型朱古力公司都在努力提高符合道德標準的可可豆比例。這些可可豆要經過企業自己的認證計劃，或獲得國際公平貿易組織（Fairtrade）及雨林聯盟（Rainforest Alliance）等團體認可，多數企業的目標是在2020年全面使用獲道德認證的可可豆。但綠色美國說，企業是否倡議支持當地社區或提高農夫收入等其他問題也很重要。

（路透社/中央社）

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