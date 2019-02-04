緊貼鴉片類藥物成癮危機　《芝麻街》新增角色Karli透露其母染鴉片毒癮 (14:00)

「芝麻街工作室」的社會影響與慈善業務主席 Sherrie Westin指，「毒癮經常被視為大人的問題，但其對兒童的影響常被忽略。父母染上毒癮對兒童來說，是其中一個最大壓力及被孤立的情況。」

美聯社報道，美國現時約有570萬名11歲以下的兒童與染上毒癮的父母居住。另外，根據美國疾病管制與預防中心的報告，1999年至2017年期間，有39萬宗與鴉片類藥物相關的死亡個案。

「芝麻街工作室」的社會影響與慈善業務主席 Sherrie Westin指，「毒癮經常被視為大人的問題，但其對兒童的影響常被忽略。父母染上毒癮對兒童來說，是其中一個最大壓力及被孤立的情況。」

（BBC）

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