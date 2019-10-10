科學家揭人體關節軟骨可再生　助治骨關節炎 (20:30)

軟骨是保護骨頭末端，以及支撐耳朵等柔軟組織的結構。以往科學界認為，成年人類並不能長出新的軟骨組織，一旦關節的軟骨受損，便無法修補，甚至會導致骨關節炎等疾病。美國杜克大學醫學教授克勞斯（Virginia Kraus）帶領研究團隊，利用質譜法檢視體內蛋白質老化時的化學變化，來判定人體各處軟骨的年齡，確認軟骨是否無法再生。

團隊分析18名成人的軟骨樣本，發現足踝的軟骨特別年輕，膝蓋的軟骨屬中年，髖部的軟骨最年老，這說明人類的軟骨實質能夠自我修復，情况與蠑螈等動物斷肢後會重新長出新肢體的現象類似。專家亦發現，人類軟骨中亦含有蠑螈等動物再生時所需的微RNA分子，其中足踝最多，髖部最少，反映軟骨修復機制可能與肢體再生有關，而不同位置的修復能力各有不同。

克勞斯指出，研究可望有廣泛應用，例如藉由施用微RNA促進人類軟骨再生的能力，甚至可能用於令人類肢體重生。研究報告刊於《科學進展》（Science Advances）期刊。

（衛報/新聞週刊）

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