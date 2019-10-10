要求咖啡店網吧保留顧客Wi-Fi數據　泰國政府被批打壓異見 (20:15)

有關商戶須按泰國《電腦罪行法》第26條執行上述規定。當局稱，措施旨在監察和調查在網上散播不當資訊者。泰國數碼經濟及社會部長普提蓬（Buddhipongse Punnakanta）稱，今年8月啟用的「假新聞中心」會利用這些數據，監察和追蹤「虛假和不當」的報道。

有批評者指出，此舉進一步證明保安部門濫用法律針對政治異見和侵犯人權，而不是打擊電腦罪行。民間組織「泰國網民」（Thai Netizen）成員阿席特表示，將爭取支持，以推動在國會的電訊、數碼經濟和社會委員會修改《電腦罪行法》，其中以涉及規限發表可能損害公眾和國家安全等資訊的第14條，以及容許當局毋須預先取得法院批准便可審查懷疑不當電腦數據的第20條最令人關注。

不少泰國商戶不滿新措施增加經營成本，例如要額外購買伺服器儲存數據，亦會令顧客感煩擾，因登錄使用店內Wi-Fi時要提供額外個人資料。數碼經濟及社會部建議店方若憂慮儲存數據的成本，可改為保留紙本紀錄。

泰國政府嚴格規管言論屢惹爭議，尤其是涉及非議或影射王室和軍方的範疇更為嚴苛。社運人士康恩（Karn Pongpraphapan）周一（7日）晚被指在網上發表侮辱王室言論被捕；《衛報》指出，康恩本月2日於facebook提及過去歐洲王室的悲慘命運，但帖文沒明確提到泰國王室。

（衛報/海峽時報/曼谷郵報）

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