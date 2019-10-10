德槍手圖闖猶太教堂　街上射殺兩人被捕 (14:20)

德國一名27歲槍手周三（9日）東部城市哈雷（Halle） 試圖闖入一間猶太教堂不果後，在教堂外射殺兩人，其間更在網上串流平台直播自己行兇過程，槍手其後被捕，當局相信這是一宗反猶太襲擊。
事發於當地時間周三中午約12時，當日正是猶太「贖罪日」（Yom Kippur），是猶太教一年當中最神聖日子。當地猶太社區領袖普里沃羅茨基（Max Privorotzki）稱，事發時教堂內約有70至80人，一名戴着頭盔和全副武裝的槍手，向教堂大門開槍試圖闖入但不成功，他繼而向教堂外及一間土耳其烤肉店開槍，殺死兩人。一名目擊者說：「槍手向一間烤肉店投擲類似手榴彈的東西，但沒有爆炸，之後用步槍開火，我躲在廁所內。」
槍手事發時利用串流影片平台Twitch直播行兇過程35分鐘，從影片可見，他穿著軍裝式衣服，使用多支武器，向鏡頭讀出反猶聲明，包括否認納粹大屠殺。有關影片已被刪除。槍手事後一度逃離現場，其後被捕。
德國內政部長澤霍費爾（Horst Seehofer）稱，根據現時所知的資料，估計這是一宗反猶襲擊，「當地聯邦檢察官表示，有夠迹象顯示犯案動機可能出於右翼極端主義」。（BBC／衛報）
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