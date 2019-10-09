美國男子缺席陪審團職務被判監　決心改過獲法官撤銷判刑 (15:45)

21歲的薩莫維爾（Deandre Somerville）原被安排於8月一宗民事審訊中出任陪審員，惟他當日因睡過頭而缺席，並且沒有知會法庭，他一個月後被當局控告藐視法庭，法官最終判處他監禁10日、接受為期3個月感化及150小時社會服務令。薩莫維爾在判決後曾認為判刑過重，指自己只是一時之失，服刑後並無接受感化的必要，惟他亦對自己的過失感到後悔，稱知道自己之後都要背負案底，但決心不會就此被別人斷定自己的為人及未來。

薩莫維爾及後於上周五向法官卡斯特雷納基斯（John Kastrenakis）寫了一封道歉信，講述自己在牢中的經歷，卡斯特雷納基斯認為薩莫維爾的道歉感人、真誠，稱對方已作改變，最終決定撤銷對他的判刑。

其他報道：【英國脫歐】BBC：默克爾稱英國極不可能達成脱歐協議

其他報道：【逃犯條例】人民日報批蘋果公司為香港暴徒護航 籲明辨是非市場會更廣闊

其他報道：美對涉逼害穆斯林中國官員實施簽證限制 中國使館批干預內政

其他報道：街頭查手機 埃及網絡戰遏示威 檢視通訊軟件 政府：依法辦事