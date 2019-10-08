【諾貝爾獎】研宇宙演化　發現首個系外行星　3學者獲物理學獎 (20:11)

2019年諾貝爾物理學獎今午（8日）公布，由美籍加拿大宇宙學家皮布爾斯（James Peebles）及瑞士天文學家馬約爾（Michel Mayor）和奎洛茲（Didier Queloz）奪得，分別表揚皮布爾斯在物理宇宙學的貢獻，以及馬約爾和奎洛茲發現首個環繞類太陽恆星運轉的系外行星。
瑞典皇家科學院表示，今年物理學得主改變了人類對宇宙的看法，「皮布爾斯的理論幫助我們理解宇宙在大爆炸後的演變，馬約爾和奎洛茲探索了宇宙鄰近區域，尋找未知行星」。
皮布爾斯解釋宇宙初期痕迹 發現新物理過程
瑞典皇家科學院指出，宇宙大爆炸40萬年後，宇宙變得透明，光線得以穿越太空。直至今天，這些古老輻射線仍存在四周，許多宇宙秘密也隱藏其中，皮布爾斯使用其理論和演算法，解釋該些來自宇宙初期的痕迹，並發現新的物理過程，「這結果向我們展示了一個宇宙中，有5%物質是已知的，這些物質形成了恆星、行星、樹木和我們，其餘95%是未知的暗物質和暗能量。這是對現代物理學的一個謎，也是一個挑戰」。
馬約爾、奎洛茲挑戰行星系先入為主觀念
至於馬約爾和奎洛茲在1995年宣布發現首個圍繞類似太陽的恆星運轉的系外行星，這項發現引發了天文學一場革命，此後科學家在銀河系中發現了4000多個系外行星。瑞典皇家科學院指出，這兩名天文學家挑戰我們對行星系的先入為主觀念，迫使科學家修改其關於行星起源背後的物理過程理論。
（路透社／諾貝爾網站）
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