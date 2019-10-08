土星超越木星　太陽系內擁最多衛星 (19:21)

華盛頓卡耐基科學研究所的天文學家謝潑德（Scott Sheppard）帶領研究團隊，以演算法分析比對夏威夷毛納基山（Mauna Kea）昴星團望遠鏡拍攝的影像，找出固定不動的恆星與星系，以及行星與圍繞它們的衛星，結果發現20顆新的土星衛星，令土星衛星增至82顆，超越木星的79顆。新發現的衛星直徑均約5公里，其中3顆為順行衛星，即公轉方向與土星相同，其餘均為逆行衛星。部分衛星相信是以往從一些較巨大的衛星分裂出來。

謝潑德相信，太陽系誕生之際，大量圍繞太陽的塵埃和氣體結合成8個行星，而在40億年前土星形成後不久，一些掠過的小行星和彗星被土星的引力捕捉，此後一直圍繞土星運轉，相信可能有多達100個小衛星正圍繞土星。他指出，研究這些衛星的軌道有助重組土星的演化歷史，甚至了解太陽系的行星如何形成。

目前卡耐基科學研究所正為新衛星舉行命名比賽，公眾由即日起至12月6日內可提出建議，但名字必須取自北歐神話、高盧神話或因紐特神話中的巨人。

命名比賽參加方法：按此

（綜合報道）

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