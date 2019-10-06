環保組織發起全球公民抗命　巴黎示威者佔領商場　倫敦擬堵路 (22:38)

環保組織「反抗滅絕」（Extinction Rebellion，XR）發起周一（7日）在全球60個城市舉行為期兩周公民抗命氣候運動，以警告全球正陷入環境大災難。其中法國巴黎上周六（5日）有數以百計示威者率先佔領商場，為示威「熱身」；倫敦的示威者預計會在國會及特拉法加廣場一帶堵路，英國警方上周六先發制人，拘捕10人並充公一批物資。
標語：不要燒汽油、燒資本主義
法國有示威者上周六佔領巴黎東南面的Italie 2商場部分範圍，部分示威者在餐廳和時裝店掛上「不要燒汽油、燒資本主義」等標語。警員嘗試進入商場清場，但示威者用桌椅堵塞商場出入口，最終在周日（6日）凌晨大約4時自行離去。
倫敦警拘10人
英國XR計劃針對西敏大橋、國會、特拉法加廣場一帶舉行活動，組織預計有3萬人參與，規模將會比今年4月的示威大。今年4月該組織在倫敦發起為期11天的示威，堵塞交通和道路。警方上周六破門闖入一棟XR成員用以存放物資的前法院大樓，拘捕10人。XR發言人稱，拘捕行動反映警方先發制人手段升級，政府應集中精力對付氣候問題而非提出問題的人。
今次行動主要在歐洲、北美及澳洲舉行，印度、阿根廷、南非和新西蘭亦有活動響應。該組織上周五在其網站發聲明，表示各地的示威活動未必相同，但基本訴求一致，即促使政府和其他機構就氣候和生態緊急情況說出真相並立即行動、以及在2025年達致淨零碳排放等。