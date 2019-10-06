美朝瑞典核談判　美國：良好會談　朝鮮：已破裂 (13:40)

金明吉於平壤駐斯德哥爾摩大使館外表示，是次對話是在關鍵時刻進行，朝鮮半島形勢正處於對話或對抗的十字路口，因此朝鮮到談判桌前，肩負務必確保有談判成果的責任，以促進朝鮮發展。

他指出，美國提出許多令朝鮮期望很高的暗示，例如各種新方法和創意解決方案等，但最終卻讓朝鮮大大失望，談判破裂，無任何結果。他批評，美國沒有帶任何東西前往談判桌，不願放棄固有的態度。

美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）隨後發聲明表示，朝鮮談判代表的說法並未反映歷時8個半小時協商的內容或精神，美國帶了多個創意構思與會，與朝鮮代表團進行了良好協商。他又說，瑞典邀請美朝於兩周內恢復對話，華盛頓當局已接受此提議。

（中央社／路透社）

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