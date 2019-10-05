泰國法官判5涉謀殺被告無罪後　當庭自轟胸膛控訴司法受干預 (20:30)

也拉府法院法官卡那功（Khanakorn Pianchana）周五就2017年6月一宗命案宣判，指出因證據不足，5名被控謀殺和持械的男子無罪釋放。不過他宣判完畢便站起來，轉身面向法庭內懸掛的國王肖像，拔出手槍朝自己的胸膛發射，經搶救後已脫離危險期，目前仍在留醫。

卡那功試圖自殺前，曾在個人facebook帳戶發表25頁備忘和一段自陳短片，控訴受到區域首席法官本薩（Permsak Saisrithong）威脅，逼他改判5名被告有罪，令當中3人判死、2人入獄，否則便要接受紀律聆訊。卡那功卻堅持，被告雖未必無罪，但無充分證據檢控。他寫道：「此時此刻，全國原訟法庭的其他法官都面對跟我一樣的處境。如我不能遵守我的就職誓言，與其不光彩地苟活，毋寧一死。」

泰國司法部發言人稱，卡那功因個人問題承受壓力而開槍自殺。惟事件惹起社會關注，質疑泰國司法系統的高級法官為了政治目的，濫用權力操控裁決。法律教授出身的泰國「未來前進黨」（Future Forward Party）秘書長比亞卜（Piyabutr Saengkanokkul）表示，卡那功自9月初已一直嘗試就司法系統公開發聲，不相信他因個人問題自尋短見。

（衛報/Khaosod English）

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