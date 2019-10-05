哈里王子控英兩小報母公司　竊聽電話留言信箱 (20:19)

英國白金漢宮周五（4日）證實，薩塞克斯公爵哈里王子已入稟法院，分別指控《太陽報》及《每日鏡報》的母公司非法竊聽其電話的留言信箱，是繼其妻子梅根日前控告另一份小報非法刊登私人信件以來，兩人再度針對英國小報採取法律行動，打破王室長久以來「不作投訴、不作解釋」的宗旨，其獨立作風令不少王室觀察員驚訝。
根據9月27日發出的法庭文件，哈里已向高等法院呈交入稟狀。這通常是律師正式將案件提交法院前，發出投訴通知及要求賠償的方式，哈里接下來將有4個月時間決定是否繼續進一步行動。《太陽報》的發行商新聞集團（NGN）證實收到起訴書，《每日鏡報》母公司Reach稱已得悉有關法律行動，但尚未收到法庭文件。
英國廣播公司（BBC）報道，指控提及的事件可追溯至2010年或之前，BBC王室新聞記者戴蒙德（Jonny Dymond）推斷，今次訴訟或追溯至千禧年代初撼動傳媒界的電話竊聽醜聞。
記者透過竊聽留言語音，瞄準罪行受害者、名人及政客等對象，早已掀起廣泛且持續多年的訴訟。NGN旗下的《世界新聞報》2007年曾捲入電話竊聽官司，其記者因竊取王室助手的留言信箱錄音而被判監。2011年的一宗審訊中，哈里、其哥哥威廉王子和當時尚未成為劍橋公爵夫人的凱特亦被列為電話竊聽的受害者，最終一名記者承認曾為《世界新聞報》和《星期日鏡報》竊聽，《世界新聞報》同年因醜聞停刊。
（BBC／紐約時報）
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